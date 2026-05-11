À la frontière de Gaza, un point de ravitaillement improvisé devenu refuge pour les soldats israéliens

À quelques minutes de la frontière avec Gaza, Shuva Achim est devenu bien plus qu’un point de ravitaillement. Installé au carrefour de Shuva, dans le sud d’Israël, ce relais improvisé accueille jour et nuit des soldats qui entrent dans Gaza ou en reviennent.

Par temps froid ou pluvieux, les soldats y trouvent des repas chauds, des vêtements, des produits d’hygiène, du matériel de première nécessité et surtout un moment de répit. Des réservistes y mangent une soupe, des conscrits des plats de goulasch, tandis que des bénévoles venus de tout le pays et parfois de l’étranger se relaient pour cuisiner, servir et écouter.

Le lieu est animé par Dror Trabelsi, 31 ans, qui décrit Shuva Achim comme une « Tente d’Abraham », ouverte à tous. Pour lui, l’initiative a toujours été plus qu’une affaire de tables et de nourriture : il s’agit d’apporter une aide immédiate, sans bureaucratie, à ceux qui en ont besoin.

Shuva Achim est né le 7 octobre 2023. Ce jour-là, le carrefour de Shuva, situé près de la route 232, a été attaqué par le Hamas. Après la neutralisation des terroristes, l’armée israélienne a sécurisé la zone, qui a notamment servi à accueillir un hôpital de campagne.

C’est alors que Koby Trabelsi, le frère de Dror, a installé une simple table de pique-nique pour aider les soldats et les secouristes. Toute la famille Trabelsi s’est ensuite mobilisée. Leur mère, Suzie, a préparé les premiers grands plats de couscous, tandis que leur père, Roni, fleuriste, a apporté des bouquets pour les tables de Shabbat.

Depuis, Shuva Achim est devenu un passage presque incontournable pour de nombreux soldats. Selon ses responsables, le centre a servi plus de 1,5 million de repas à environ 150 000 militaires. Pendant les premières semaines de guerre, il aurait même été l’une des seules initiatives civiles présentes dans la zone.

Le fonctionnement repose sur une mosaïque de bénévoles : habitants du sud, religieux et laïcs, Israéliens de Tel-Aviv, familles de soldats, chrétiens venus des Pays-Bas, ou encore bénévoles bédouins de Rahat. Certains viennent cuisiner, d’autres nettoyer, trier les stocks ou simplement parler avec les soldats.

Le centre accueille aussi des familles endeuillées et des visiteurs venus se rendre sur les lieux des massacres du 7 octobre, notamment au site du festival Nova. Pour beaucoup, Shuva Achim est devenu un lieu de chaleur humaine au milieu d’un paysage marqué par la guerre.

Le poids émotionnel y reste immense. Des soldats s’y arrêtent parfois après avoir vu des scènes difficiles à Gaza. Certains se confient aux bénévoles, qui disent tenter d’alléger, même brièvement, leur peine.