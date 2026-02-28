Aéroport Ben Gourion : vols suspendus et dispositif exceptionnel après la dégradation sécuritaire

L’Autorité aéroportuaire israélienne a annoncé samedi la suspension totale des vols à destination et en provenance de l’aéroport Ben Gourion, ainsi que la fermeture de l’espace aérien israélien, en raison de la situation sécuritaire. Tous les vols sont annulés jusqu’à nouvel ordre et les appareils déjà en route vers Israël ont été déroutés vers des aéroports alternatifs.

Les passagers concernés sont invités à contacter directement leur compagnie aérienne ou leur agence de voyage pour obtenir des informations actualisées sur les annulations, les réacheminements et les modalités de remboursement. L’Autorité précise que le public ne doit pas se rendre à l’aéroport jusqu’à nouvel ordre. Il reste toutefois possible de récupérer des passagers ayant atterri ou dont les vols ont été annulés, conformément aux instructions des autorités de sécurité.

Les personnes actuellement présentes à Ben Gourion sont appelées à quitter les lieux via des bus désignés ou avec l’aide de proches venus les chercher. Les conducteurs peuvent récupérer leurs véhicules stationnés dans les parkings publics. Des navettes internes demeurent opérationnelles, notamment depuis la porte 32 vers les parkings éloignés et entre les terminaux.

Concernant les bagages enregistrés pour des vols annulés, ils sont conservés dans des zones sécurisées et à accès restreint au sein de l’aéroport. Ils seront restitués ultérieurement par les compagnies aériennes lorsque la situation le permettra. Les articles achetés en duty free sont également stockés selon les procédures en vigueur et remis aux passagers dès la reprise des opérations.

La reprise du trafic aérien interviendra uniquement après validation des autorités nationales et sécuritaires. Une annonce officielle sera communiquée par voie médiatique dès qu’une date pourra être fixée. En attendant, l’Autorité aéroportuaire indique suivre en permanence l’évolution de la situation.