Affaire du Qatar : la police transmet le dossier au parquet

La police israélienne a transmis dimanche matin au parquet de l’État les conclusions de son enquête dans la dite « affaire du Qatar », ouvrant la voie au dépôt prochain d’un acte d’accusation contre plusieurs personnes soupçonnées d’implication. Parmi les principaux mis en cause figurent Yonatan Urich et Eli Feldstein, selon des sources judiciaires.

Parallèlement, la police a saisi le tribunal afin de prolonger de 60 jours supplémentaires les restrictions imposées à Yonatan Urich, conseiller stratégique du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Cette demande a été déposée peu avant l’expiration des mesures en vigueur. Les enquêteurs souhaitent notamment maintenir l’interdiction de contact entre Urich et le Premier ministre, ainsi qu’avec les autres protagonistes de l’affaire, et prolonger son éloignement du bureau du chef du gouvernement.

Selon les éléments réunis par la police, Yonatan Urich et Eli Feldstein sont soupçonnés d’avoir perçu des fonds en provenance du Qatar alors qu’ils travaillaient au sein de l’entourage direct du Premier ministre. En contrepartie, ils auraient œuvré à la promotion d’intérêts liés à Doha, tout en étant placés dans une situation de conflit d’intérêts manifeste.

Les enquêteurs évoquent une affaire particulièrement sensible, en raison de la nature des fonctions exercées par les suspects et du contexte sécuritaire. Le dossier fait état d’un risque potentiel d’atteinte à la sécurité de l’État, élément central dans l’appréciation pénale du parquet.

La transmission du dossier marque une étape décisive de la procédure. Il revient désormais au parquet d’examiner les preuves recueillies et de décider formellement de l’inculpation des suspects. Cette affaire, suivie de près par la classe politique et l’opinion publique, pourrait avoir des répercussions significatives sur l’entourage du Premier ministre et relancer le débat sur l’influence d’intérêts étrangers au sommet de l’exécutif israélien.