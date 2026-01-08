Agression d'un rabbin à Jaffa : un suspect arrêté

La police de Tel Aviv a arrêté un résident arabe de Jaffa, soupçonné d’avoir agressé la semaine dernière dans le quartier le rabbin Netanel Avitan, 51 ans. Une arme a été saisie lors d’une perquisition à son domicile.

L’incident s’était produit jeudi dernier vers 19h, rue Yefet. Selon les premiers éléments de l’enquête, le rabbin, dirigeant d'une yeshiva située à proximité, a été frappé à coups de poing et insulté en arabe par un individu avant que celui-ci ne prenne la fuite. Ses lunettes ont été brisées lors de l’agression. Le rabbin Avitan a été transporté à l’hôpital Ichilov de Tel Aviv pour y recevoir des soins pour des blessures au visage et des maux de tête.

Le Shin Bet participait également à l’enquête, aux côtés de la police, pour faire toute la lumière sur les circonstances de l’attaque.