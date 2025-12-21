Antisémitisme : Gideon Sa’ar réunit 50 responsables juifs du monde entier à Jérusalem

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a ouvert cette semaine à Jérusalem une conférence réunissant cinquante dirigeants de communautés et d’organisations juives internationales, dans un contexte marqué par une recrudescence mondiale des actes antisémites.

Cette rencontre, organisée du 21 au 24 décembre au ministère israélien des Affaires étrangères, s’inscrit dans le cadre du forum J50, une plateforme créée en mai dernier à l’initiative de Gideon Sa’ar lors d’une conférence internationale consacrée à la lutte contre l’antisémitisme. L’objectif affiché est de renforcer la coordination, le dialogue et la coopération entre Israël et les principales communautés juives de la diaspora.

Selon un communiqué du ministère, les participants bénéficieront de briefings politiques, de supports de diplomatie publique et d’ateliers pratiques destinés à leur fournir des outils pour faire face à la situation actuelle. Cette session intervient une semaine après l’attentat antisémite perpétré lors d’une célébration de Hanouka à Bondi Beach, qui a coûté la vie à quinze personnes et ravivé l’inquiétude au sein des communautés juives à travers le monde.

Au cours de leur séjour, les responsables communautaires rencontreront notamment Keith Siegel, ancien otage israélo-américain récemment libéré, ainsi que le ministre Gideon Sa’ar lors d’une réunion prévue mardi.

Le bureau du ministre souligne que le forum J50 est informé chaque mois par le chef de la diplomatie israélienne et entretient un contact quotidien avec les équipes du ministère. Pour Gideon Sa’ar, cette structure vise à créer un réseau permanent capable de répondre rapidement aux défis sécuritaires, politiques et sociétaux posés par la montée de l’antisémitisme à l’échelle internationale.