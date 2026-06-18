Après avoir perdu ses parents au festival Nova, Eliav Abdush célèbre sa bar-mitsva

Près de trois ans après avoir perdu ses parents lors du massacre du festival Nova du 7 octobre 2023, Eliav Abdush a célébré jeudi sa bar-mitsva lors d'une cérémonie particulièrement émouvante. Fils aîné de Gal et Nagi Abdush, tués lors de l'attaque, le jeune garçon était entouré de sa famille, de ses amis et des membres de l'association OneFamily, qui accompagne les victimes du terrorisme en Israël.

https://x.com/i/web/status/1947164769233858904 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Organisée avec une attention particulière à la situation de l'adolescent, la cérémonie a mêlé la joie de ce passage symbolique à l'âge adulte au souvenir de ses parents disparus. Pour ses proches, cet événement a représenté à la fois un moment de recueillement et un signe d'espoir, illustrant la capacité à continuer de vivre malgré la douleur du deuil.

La fondatrice de OneFamily, Chantal Belzberg, a salué le parcours d'Eliav, qu'elle décrit comme un exemple de résilience et de courage. Selon elle, le jeune garçon inspire son entourage non seulement par les épreuves qu'il a traversées, mais aussi par sa détermination à avancer et à construire son avenir.

Ella Danon, psychothérapeute et coordinatrice au sein de l'association, a également rendu hommage à son cheminement depuis la tragédie. Elle a souligné que cette bar-mitsva dépassait largement le cadre d'une célébration religieuse, y voyant le symbole de l'amour laissé par ses parents, du soutien de sa famille et de sa communauté, mais aussi de la force d'un adolescent qui refuse de se laisser définir par le drame qu'il a vécu.

Pour ceux qui l'accompagnent au quotidien, cette journée a incarné un message de continuité et de reconstruction : malgré la perte, les enfants grandissent, la vie poursuit son cours et l'espoir demeure.