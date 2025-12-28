Archéologie : une grotte spectaculaire découverte en Israël menacée de destruction

Une découverte naturelle exceptionnelle a été enregistrée récemment près de la localité d'Ofra : dans le cadre des activités du Centre de recherche sur les grottes de l'université hébraïque de Jérusalem, une immense cavité souterraine a été mise au jour, baptisée "grotte du Jubilé" (Ma'arat Hayovel) pour marquer les 50 ans de la création de l'implantation, a annoncé dimanche l'Autorité de la nature et des parcs.

La grotte comprend une salle souterraine géante, la plus grande du genre en Israël, longue de 88 mètres, large de 75 mètres et haute d'environ 40 mètres. À l'intérieur, les explorateurs ont découvert une richesse exceptionnelle de concrétions : stalagmites, stalactites, imposantes "oreilles d'éléphant", dépôts de bassins et cristaux. Selon les experts, ces formations n'ont pas d'équivalent dans la région d'Ofra.

Le professeur Amos Frumkin, directeur du Centre de recherche sur les grottes à l'Institut des sciences de la Terre de l'université hébraïque, a souligné qu'aucun être humain n'avait jamais pénétré dans cette cavité, bien qu'un squelette de serpent retrouvé au fond atteste la chute d'animaux à l'intérieur. "Il s'agit de la salle la plus haute jamais découverte en Israël, ornée de stalactites et stalagmites impressionnantes qui constituent des valeurs naturelles protégées et d'une grande importance scientifique", a déclaré Frumkin. Il a ajouté que la découverte a été réalisée par une équipe de spéléologues ayant déployé des efforts considérables pour descendre dans la grotte, dont l'accès demeure aujourd'hui difficile, dangereux et interdit au grand public.

Malgré l'enthousiasme suscité par cette trouvaille, l'emplacement de la grotte la place en danger immédiat de destruction. La Société pour la protection de la nature souligne que les travaux d'élargissement de la route 60, actuellement en cours, menacent l'intégrité de la grotte et des dolines qui la surplombent. La crainte est que l'extension provoque un effondrement et la chute d'engins de chantier dans la salle géante, un scénario déjà survenu par le passé dans la carrière Nesher à Ramla, où un conducteur de bulldozer avait trouvé la mort.

Matan Nahum, coordinateur de la conservation de la nature à Jérusalem et en Judée-Samarie pour la Société de protection de la nature, a expliqué : "En raison de l'absence de processus de planification adéquats en Judée-Samarie, les études préalables obligatoires par la loi ne sont pas effectuées. Les travaux d'élargissement révèlent donc des découvertes stupéfiantes comme la grotte du Jubilé. Nous ferons tout notre possible pour préserver l'intégrité de la grotte et espérons que le ministère des Transports comprendra l'ampleur de cette découverte."

Le Centre de recherche sur les grottes œuvre depuis plusieurs années à l'approbation d'un projet de "parc de grottes" autour d'Ofra, destiné à préserver les phénomènes karstiques uniques de la région. Le plan attend toujours l'approbation du chef de l'administration civile. Le professeur Frumkin a également mis en garde contre une autre menace : une association ayant acquis un terrain au cœur du parc envisagé menace de construire un quartier près du "Puits chinois", un site naturel populaire de la zone. "Une telle construction causerait un préjudice fatal au cœur du parc et va à l'encontre de la position de tous les experts", a-t-il déclaré.