Attentat combiné près de Beit Shean : une jeune femme de 19 ans et un homme de 68 ans assassinés

Une attaque combinée a frappé jeudi le nord d'Israël, faisant deux morts et six blessés. Un terroriste a semé la terreur sur plusieurs kilomètres avant d'être neutralisé par un civil armé.

L'enchaînement dramatique a débuté à Beit Shean par une attaque à la voiture-bélier. Un véhicule a percuté un adolescent de 16 ans, le blessant légèrement, avant de prendre la fuite. Peu après, un homme de 68 ans a été retrouvé dans un état critique, apparemment victime du même véhicule. Il est décédé de ses blessures.

Le véhicule a poursuivi sa route jusqu'au carrefour du kibboutz Tel Yosef, où il a provoqué un nouvel accident. Le terroriste est alors sorti de son véhicule et a mortellement poignardé une jeune femme de 19 ans.

De là, le terroriste a continué à rouler en direction d'Afula, où à l'entrée de la ville, il a renversé un homme de 37 ans qui a été transporté à l'hôpital dans un état moyen. À ce même carrefour, un civil armé a neutralisé le terroriste.

Une source sécuritaire a déclaré que le terroriste était un Palestinien en situation irrégulière originaire de Qabatiya, près de Jénine qui s'était infiltré en Israël il y a quelques jours.

Le ministre de la Défense, Israel Katz, a donné pour instruction à l'armée israélienne d'agir avec force et sans délai contre le village de Qabatiya. "Il faut localiser et neutraliser tous les terroristes et détruire les infrastructures terroristes du village", a-t-il déclaré. "Ceux qui aident le terrorisme ou lui apportent leur soutien et leur appui en paieront le prix fort".