Bat Yam : une femme tuée à l’arme blanche, son fils grièvement blessé dans un drame familial présumé

La police israélienne enquête sur un possible meurtre suivi d’une tentative de suicide survenu dimanche matin à Bat Yam, au sud de Tel-Aviv. Les faits se sont déroulés vers 5 heures du matin dans un immeuble de la rue HaRav Levi.

Les forces de l’ordre ont été alertées après la découverte d’un homme d’environ 40 ans, inconscient, étendu sur la chaussée à l’entrée du bâtiment. À ses côtés se trouvait un couteau ensanglanté. Grièvement blessé, il a été évacué en urgence vers le Centre médical Wolfson, où son état est jugé critique.

Les policiers se sont ensuite rendus dans l’appartement d’où l’homme aurait chuté. Après avoir forcé la porte, ils ont découvert le corps d’une femme âgée d’une soixantaine-dizaine d’années, inconsciente et présentant plusieurs plaies par arme blanche. Les équipes du Magen David Adom ont constaté son décès sur place.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la police privilégie la thèse d’un matricide suivi d’une tentative de suicide. L’homme aurait poignardé sa mère avant de se jeter du troisième étage de l’immeuble. Les deux vivaient ensemble dans le même logement.

Des équipes médico-légales et des enquêteurs sont toujours mobilisés afin de recueillir des preuves et d’établir précisément le déroulement des faits. Aucune information n’a été communiquée à ce stade sur les motivations possibles de l’auteur présumé.

L’enquête se poursuit.