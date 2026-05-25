Beer-Sheva : deux suspects arrêtés après le vol d’un livreur Wolt

Deux hommes d’une vingtaine d’années, résidents de la diaspora bédouine, ont été arrêtés ce week-end par la police de Beer-Sheva, soupçonnés d’être impliqués dans le vol d’un livreur Wolt.

L’affaire remonte au début du mois, lorsqu’un livreur de la plateforme de livraison a été braqué à Beer-Sheva. Après plusieurs investigations, les policiers ont identifié deux suspects.

Ce week-end, lors d’une opération menée par des détectives avec l’appui des patrouilles, le véhicule dans lequel se trouvaient les suspects a été repéré dans le secteur de la route de Hatzerim.

Lorsque les policiers ont tenté de les interpeller, les deux hommes ont pris la fuite en voiture, mettant en danger les autres usagers de la route. Une course-poursuite s’est alors engagée, les forces de l’ordre maintenant un contact visuel avec le véhicule.

https://x.com/i/web/status/2058615978871665011 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Après plusieurs manœuvres opérationnelles, la voiture a finalement été stoppée. Les deux suspects ont tenté de s’enfuir à pied, mais ont été rattrapés peu après et arrêtés sur place.

Ils ont été conduits au commissariat de Beer-Sheva pour être interrogés, notamment pour vol et mise en danger de la vie d’autrui sur une voie de circulation. Le tribunal de Beer-Sheva a ensuite prolongé leur détention afin de permettre la poursuite de l’enquête.

Le commandant du commissariat de Beer-Sheva, Kfir Solomon, a salué une intervention « rapide, déterminée et décisive », affirmant que la police continuerait d’agir contre les criminels qui menacent la sécurité du public.