Beit Shemesh : neuf morts après l’impact direct d’un missile sur un abri

Neuf personnes ont été assassinées dimanche à Beit Shemesh après l’impact direct d’un missile iranien qui a frappé le toit d’un abri où des habitants s’étaient réfugiés à la suite du déclenchement des sirènes d’alerte.

Selon les services de secours, environ quinze personnes ont été blessées, dont une fillette de 10 ans grièvement atteinte. Deux victimes sont dans un état grave, trois dans un état modéré et plusieurs autres ont été légèrement blessées. Les équipes de secours et de sécurité poursuivent leurs opérations sur place afin de rechercher d’éventuelles victimes supplémentaires. D’après le maire de Beit Shemesh, Shmuel Greenberg, une vingtaine de personnes restent portées disparues.

Les ambulanciers du Magen David Adom ont déployé un important dispositif, comprenant des unités de soins intensifs mobiles, après avoir reçu l’alerte concernant des destructions majeures dans plusieurs bâtiments.

L’armée israélienne a indiqué que les forces de recherche et de sauvetage du Commandement du Front intérieur, appuyées par des équipes médicales et un hélicoptère d’évacuation sanitaire, sont toujours mobilisées sur les lieux. Le commandant du Front intérieur est en route vers la zone touchée.

Tsahal a par ailleurs précisé que le système d’alerte précoce avait fonctionné comme prévu et avait été activé dans le secteur avant l’impact. Les circonstances exactes de la frappe font l’objet d’une enquête.