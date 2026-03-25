Benjamin Netanyahou affirme qu’Israël est en train d’élargir sa zone tampon au Liban

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé que l’armée israélienne est engagée dans un élargissement de la « zone tampon » au sud du Liban, avec pour objectif de réduire les menaces sécuritaires pesant sur le nord d’Israël. Dans une déclaration vidéo diffusée par son bureau, il a expliqué que cette initiative vise notamment à éloigner le danger représenté par les missiles antichars du Hezbollah et à empêcher toute infiltration vers la Galilée.

« Nous avons créé une véritable zone de sécurité », a-t-il déclaré, soulignant que ce dispositif permet déjà de contenir les risques d’incursions depuis la frontière nord. L’élargissement de cette zone s’inscrit, selon lui, dans une stratégie plus large destinée à instaurer un « espace tampon » renforcé face aux capacités militaires du Hezbollah.

S’exprimant devant des responsables de localités situées en première ligne, Benjamin Netanyahou a insisté sur les progrès réalisés depuis le début du conflit. Il a évoqué la neutralisation d’une grande partie des capacités du Hezbollah, notamment un arsenal estimé à des dizaines de milliers de roquettes et de missiles, ainsi que la suppression de la menace d’une infiltration terrestre menée par les forces d’élite Radwan.

Le chef du gouvernement a par ailleurs assuré que la guerre contre l’Iran se poursuit « avec intensité », malgré certaines perceptions médiatiques d’un ralentissement. Il a souligné que le dossier du Hezbollah reste étroitement lié à cette confrontation régionale plus large, affirmant que l’objectif d’Israël est de « changer la réalité au Liban en profondeur ».

Sur le plan intérieur, Benjamin Netanyahou a salué la résilience des populations du nord, confrontées à des conditions de sécurité particulièrement difficiles, et a annoncé des mesures de soutien renforcées, notamment en matière de reconstruction et d’aide aux habitants.