Benjamin Netanyahou annonce un investissement massif pour l’indépendance militaire d’Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu’Israël allait investir plus de 100 milliards de dollars dans la production d’armements afin de renforcer son autonomie stratégique. S’exprimant lors d’une cérémonie de remise de diplômes de pilotes de l’armée de l’air, il a déclaré avoir approuvé, avec les ministres de la Défense et des Finances, un budget de 350 milliards de shekels (environ 108 milliards de dollars) sur dix ans pour bâtir une industrie nationale de munitions indépendante.

Tirant les leçons de plus de deux années de conflit, Benjamin Netanyahou a expliqué que l’objectif est de « réduire la dépendance d’Israël à tous les acteurs, y compris les amis », alors que plusieurs alliés, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, ont imposé des restrictions sur les ventes d’armes à Israël depuis l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas.

Le chef du gouvernement a souligné que, malgré ces limitations, de nombreux pays – dont l’Allemagne – souhaitent acquérir de plus en plus de systèmes de défense israéliens. Il a également affirmé qu’Israël empêcherait « quiconque il le faut » d’accéder à certains équipements militaires sensibles, dans une allusion à peine voilée aux ambitions de la Turquie concernant le chasseur américain F-35.

Benjamin Netanyahou a insisté sur le fait que la supériorité aérienne d’Israël au Moyen-Orient demeure « une pierre angulaire de la sécurité nationale », reposant à la fois sur l’excellence des pilotes et sur « les meilleurs avions du monde ». Il a également averti qu’Israël répondrait à toute violation du cessez-le-feu à Gaza et affirmé que ni le Hamas ni le Hezbollah n’envisagent de se désarmer.

Tout en adoptant un ton ferme, le Premier ministre a assuré que l’élargissement du cercle de la paix reste une priorité stratégique et s’est engagé à ramener en Israël le corps du sergent-chef Ran Gvili, dernier otage israélien décédé encore retenu à Gaza.