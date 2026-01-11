Benjamin Netanyahou : "après la chute du régime de Téhéran, Israël et l’Iran redeviendront partenaires"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche qu’Israël et l’Iran pourraient renouer des relations de partenariat une fois le régime en place à Téhéran renversé. Il s’exprimait à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du gouvernement, alors que les manifestations contre le pouvoir iranien se poursuivent et s’intensifient.

« Nous envoyons un message de force et de soutien aux citoyens héroïques et courageux d’Iran. Une fois le régime tombé, nous ferons de grandes choses ensemble, dans l’intérêt des deux peuples », a déclaré le chef du gouvernement, cité par les médias israéliens. Il a dit espérer que « la nation perse soit bientôt libérée du joug de la tyrannie », estimant que ce jour-là, Israël et l’Iran pourraient « redevenir des partenaires fidèles pour bâtir un avenir de prospérité et de paix ».

Ces propos interviennent dans un contexte régional particulièrement tendu. Les manifestations en Iran, déclenchées par une profonde contestation politique et sociale, ont fait de nombreuses victimes ces derniers jours, selon des ONG et des sources locales. Les autorités iraniennes, de leur côté, accusent des puissances étrangères, notamment Israël et les États-Unis, d’attiser les troubles.

Plus tôt dans la journée, le président du Parlement iranien a menacé de frapper des cibles israéliennes et américaines en cas d’attaque contre l’Iran. Selon des informations rapportées par Reuters, Israël a renforcé son niveau d’alerte face à la possibilité d’une intervention américaine ou d’une escalade régionale.

Si Netanyahou affirme ne pas rechercher un changement de régime par la force, ses déclarations s’inscrivent dans une stratégie visant à soutenir ouvertement les opposants iraniens et à rappeler les liens historiques entre les peuples israélien et iranien, rompus depuis la révolution islamique de 1979.