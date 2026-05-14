Benjamin Netanyahou assure que Jérusalem restera pour toujours "sous souveraineté israélienne"

Lors de la cérémonie officielle de Journée de Jérusalem, organisée à la colline des Munitions pour marquer les 59 ans de la réunification de Jérusalem, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que Jérusalem resterait « pour toujours » sous souveraineté israélienne, tout en mettant en avant les succès militaires d’Israël face à l’Iran et à ses alliés régionaux.

« Le régime de terreur en Iran est plus faible que jamais, et l’État d’Israël est plus fort que jamais », a déclaré Benjamin Netanyahou, promettant de poursuivre « avec détermination » le combat contre « toute menace de l’islam radical ». Le chef du gouvernement a réaffirmé que, sans les campagnes militaires menées par Israël contre les programmes nucléaire et balistique iraniens en juin 2025 puis au début de l’année, Téhéran disposerait déjà aujourd’hui de l’arme nucléaire.

Netanyahou a également replacé Jérusalem au cœur de l’affrontement idéologique avec les ennemis d’Israël. « Nos ennemis cherchent à nous détruire tous, sans exception. Mais ils ont aussi un autre objectif : nous déraciner de Jérusalem », a-t-il déclaré, dénonçant le slogan « Nous sommes en route vers Jérusalem » comme l’expression d’une volonté de chasser Israël du « cœur de la nation juive ». « Nous ne permettrons pas que cela arrive », a-t-il martelé.

Le Premier ministre a défendu l’idée que seule une Jérusalem placée sous autorité israélienne pouvait garantir une véritable liberté religieuse. « Seule Jérusalem sous souveraineté israélienne est une ville réellement libre, libre pour toutes les religions et toutes les nations », a-t-il affirmé.

Dans son discours, Netanyahou a aussi revendiqué une transformation du Moyen-Orient par la puissance israélienne : frappes en profondeur contre les ennemis d’Israël, alliance renforcée avec l’administration Trump, zones tampons créées à Gaza, au Liban et en Syrie, et affaiblissement du Hamas, du Hezbollah et de l’Iran. Il a enfin promis d’élargir la coopération avec les forces modérées de la région.

Le président Isaac Herzog, également présent, a lui aussi affirmé qu’Israël ne renoncerait jamais à Jérusalem, tout en appelant à façonner son avenir avec responsabilité morale, respect des croyances et amour de l’humanité.