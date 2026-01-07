Benjamin Netanyahou en tournée dans le sud : "Nous venons rendre le Néguev à l’État d’Israël"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a effectué mercredi une tournée d’envergure dans le Néguev occidental, marquant le lancement d’un vaste plan national visant à renforcer la sécurité, restaurer l’ordre public et accélérer le développement démographique et territorial de la région.

Accompagné du ministre de la Défense Israël Katz, du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, ainsi que des directeurs généraux de plusieurs ministères clés, le chef du gouvernement a insisté sur le caractère stratégique du Néguev. « Nous sommes venus rendre le Néguev à l’État d’Israël. Cela signifie un effort de peuplement à une échelle jamais connue, mais avant tout le rétablissement de la loi et de l’ordre », a-t-il déclaré.

La visite a débuté dans la localité de Revivim, où Netanyahou a reçu un briefing sécuritaire détaillé du commissaire de police Danny Levy, du chef du Shin Bet David Zini et du chef d’état-major adjoint Tamir Yedai. Les responsables ont présenté les résultats récents des opérations contre la contrebande et la détention illégale d’armes dans le sud du pays, mettant en avant d’importantes saisies et l’interception de réseaux transfrontaliers, notamment via des drones.

Le Premier ministre s’est ensuite rendu à la ferme « Midbar Ish », près de Khemin, où lui ont été exposés les contours d’un plan gouvernemental quinquennal, élaboré en coordination avec le ministère de la Défense. Ce programme vise une croissance démographique massive, l’expansion de nouvelles localités le long des frontières orientales et occidentales, ainsi que le développement de pôles d’emploi et d’infrastructures civiles, avec un accent particulier sur la région de Nitzana.

Netanyahou a souligné la convergence croissante entre criminalité organisée et menaces sécuritaires. « Des milliers d’armes, des drones franchissant les frontières, des réseaux criminels imbriqués dans des logiques terroristes : nous faisons face à une menace unique qui exige une réponse nationale globale », a-t-il affirmé, annonçant une opération renforcée de la police en coordination avec les forces de sécurité.

De son côté, Itamar Ben-Gvir a présenté l’opération « Nouvel Ordre » comme une rupture après « des décennies d’abandon », promettant une action déterminée « aussi longtemps que nécessaire » pour rétablir la gouvernance. Israël Katz a, quant à lui, qualifié la lutte contre la contrebande d’armes à la frontière égyptienne de « priorité sécuritaire absolue », affirmant que le renforcement du peuplement du Néguev constitue une ligne de défense stratégique essentielle pour la souveraineté et la sécurité d’Israël.