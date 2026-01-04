Benjamin Netanyahou exclut le limogeage d'Itamar Ben Gvir malgré l’avis de la conseillère juridique

Un affrontement verbal particulièrement tendu a éclaté dimanche lors de la réunion du gouvernement israélien, après que la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a estimé que le Premier ministre devait limoger le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Face à cette position, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a répondu sans ambiguïté à l’adjoint de la conseillère juridique, Gil Limon : « Le renvoi du ministre Ben Gvir — cela n’arrivera pas. »

Plusieurs ministres ont exprimé leur opposition à l’avis juridique, dénonçant ce qu’ils considèrent comme une ingérence du système judiciaire dans le champ politique. Le ministre du Développement du Néguev et de la Galilée, Yitzhak Wasserlauf, a affirmé que la démarche visait l’ensemble du gouvernement et non le seul Ben Gvir. Le secrétaire du gouvernement, Yossi Fuchs, a pour sa part déclaré qu’« il n’existe aucun précédent au limogeage d’un ministre sans acte d’accusation », parlant d’une atteinte grave aux fondements démocratiques.

Au cœur de la polémique, Itamar Ben Gvir a accusé des acteurs liés au conseil juridique de tentative de chantage, affirmant qu’on aurait cherché à le contraindre dans des nominations internes sous la menace d’une éviction. Ces accusations ont été rejetées par Gil Limon, qui a soutenu que le problème résidait dans la conduite du ministre, notamment sur la question du mont du Temple et dans ses interventions publiques concernant des enquêtes policières en cours.

Selon Limon, Ben Gvir porterait atteinte à l’indépendance de la police, citant notamment son soutien immédiat aux policiers impliqués dans une fusillade récente à Tarabin. Netanyahou a répliqué que ces prises de position ne constituaient pas une interférence illégitime et qu’elles étaient faites en coordination avec lui, sans modification du statu quo.

En conclusion, le Premier ministre a jugé les arguments juridiques « délirants » et a appelé la conseillère juridique à reconsidérer sa position, réaffirmant fermement que le ministre Ben Gvir resterait en fonction.