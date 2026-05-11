Benjamin Netanyahou rencontre les dirigeants druzes et circassiens à la mer Morte

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré dimanche les dirigeants des communautés druzes et circassiennes lors d'un sommet à la mer Morte.

S'exprimant devant les chefs des autorités locales druzes et circassiennes, Benjamin Netanyahou a affirmé que la mission la plus importante était de « préserver la vie ». Il a ajouté qu'il évoquait également ce sujet avec le président américain Donald Trump.

« Je tiens à vous dire quelle est notre mission la plus importante : préserver la vie. Je m'y engage pleinement et, d'ailleurs, j'en discute également avec le président Trump », a déclaré Benjamin Netanyahou.

Le Premier ministre a assuré qu'il était déterminé à mobiliser tous les moyens de l'État d'Israël pour atteindre cet objectif. Il a également rendu hommage aux soldats, aux familles endeuillées et aux combattants druzes engagés dans la défense du pays.

« Je le vois chez les soldats héroïques. Je le vois dans les familles endeuillées qui me brisent le cœur. Je le vois dans l'infinie bravoure des combattants et commandants druzes », at-il déclaré.

La réunion s'est tenue en présence du président du Centre de gouvernement local, Haim Bibas, du chef spirituel de la communauté druze, Cheikh Mowafaq Tarif, ainsi que du président du Forum des chefs d'autorités locales druzes et circassiennes, Yasser Gdeban, également chef du conseil de Kasra-Sme'a.

Cette rencontre est intervenue alors que Benjamin Netanyahou s'est également entretenu dimanche soir avec Donald Trump. Selon une source proche du dossier citée par le Jerusalem Post, les deux dirigeants ont discuté dans un contexte de tensions persistantes autour de l'Iran.