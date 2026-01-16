Benjamin Netanyahou salue l’engagement des bénévoles de ZAKA lors d’une rencontre à Jérusalem

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu jeudi à Jérusalem la direction de l’organisation ZAKA ainsi que plusieurs dizaines de ses bénévoles, lors d’une rencontre consacrée à l’action de l’organisation en période de crise et de conflit.

Au cours de cet entretien tenu au bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahou a remis une attestation de reconnaissance aux membres de ZAKA pour leur engagement dans le cadre de l’opération "Réveil du Lion" contre l'Iran en juin dernier, soulignant sa confiance dans une organisation qu’il a décrite comme préparée et capable de faire face à tous les scénarios. Le chef du gouvernement a exprimé sa profonde gratitude aux bénévoles, les remerciant en son nom, au nom du gouvernement israélien et de l’ensemble des citoyens d’Israël pour leur action jugée essentielle.

Le directeur général de ZAKA, Tzvi Hassid, a présenté un aperçu détaillé des différentes unités de l’organisation et de leurs missions, aussi bien en temps normal qu’en situation d’urgence. Il a mis l’accent sur le rôle central joué par ZAKA durant la "Guerre de la renaissance", notamment dans les opérations de secours, d’identification et de prise en charge des victimes. Tzvi Hassid a également remercié le Premier ministre pour sa conduite du pays tout au long du conflit, ainsi que pour son soutien constant et sa reconnaissance envers les bénévoles.

À l’issue de la rencontre, le directeur général de ZAKA et le responsable de la division internationale de l’organisation, Baroukh Niddam, ont offert au Premier ministre un cadeau symbolique : une sculpture représentant une colombe de la paix tenant un rameau d’olivier, symbole d’espoir et de résilience.

Dans un communiqué distinct, le bureau du Premier ministre a confirmé les échanges, soulignant à nouveau les remerciements adressés par Benjamin Netanyahou aux bénévoles de ZAKA pour leur contribution déterminante durant la guerre, ainsi que les marques de reconnaissance exprimées par les représentants de l’organisation envers le chef du gouvernement pour son leadership et son appui à leurs actions.