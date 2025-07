Daniella Gilboa, ex-otage du Hamas, opérée d'une balle coincée depuis le 7 octobre

Articles recommandés -

Daniella Gilboa, ex-otage du Hamas, a subi une opération chirurgicale jeudi pour extraire une balle logée dans sa jambe depuis près de deux ans. Cette intervention met en lumière le mensonge répété du Hamas sur le « traitement correct » des otages, alors que Daniella a failli perdre sa jambe et a enduré de graves souffrances.

Libérée lors d'un échange en novembre 2023, la jeune femme de 20 ans a décrit l'ironie de la date : « Le 10 juillet 2025 était l’un des jours les plus heureux de ma vie. Si on prend cette date comme les Américains (10.07), elle devient le pire jour de ma vie, le 7 octobre (07.10). » Opérée à 6h30 du matin, elle confie avoir eu peur de l'intervention : « Je voulais profiter de la vie, retrouver ma liberté. J’avais aussi peur de perdre le seul souvenir physique qui me rappelle la chance que j’ai eue, car ça aurait pu être plus grave. »

Après l'opération, un mélange d'émotions l'a submergée : « J’ai pleuré de joie et de tristesse. C’était un sentiment que je n’avais jamais ressenti avant. » Ce pas vers la guérison symbolise sa résilience, source d'inspiration pour de nombreux Israéliens.