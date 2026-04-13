Dans un camion-poubelle : des dizaines de Palestiniens interpellés alors qu’ils tentaient de s’infiltrer en Israël
Des dizaines de Palestiniens en situation irrégulière ont été interpellés près d’Oranit, révélant l’ampleur et les dangers des filières de passage clandestin vers le centre d’Israël.
Une opération conjointe des forces de sécurité israéliennes a conduit, lundi soir, à l’interpellation de dizaines de Palestiniens en situation irrégulière, dissimulés dans un camion-poubelle, alors qu’ils tentaient d’entrer en Israël. L’intervention a eu lieu au poste de contrôle de la Samarie, près de la localité d’Oranit, sur la base d’un renseignement préalable.
Selon la police, environ 60 à 70 personnes ont été découvertes entassées dans le compacteur à déchets du véhicule, dans des conditions particulièrement dangereuses. Les images diffusées montrent ces individus confinés à l’arrière du camion, dans un espace exigu, au moment de leur prise en charge par les forces de sécurité.
Le véhicule a été arrêté par des policiers de la station d’Ariel, appuyés par des unités de la police des frontières. Le conducteur, un homme d’une trentaine d’années originaire de Kafr Qassem, a été interpellé et placé en garde à vue. Les enquêteurs précisent qu’il ne disposait pas du permis requis pour conduire ce type de véhicule et qu’il a initialement refusé de coopérer.
D’après les premiers éléments de l’enquête, les personnes interpellées devaient être acheminées vers plusieurs villes du centre du pays, notamment Netanya, Tel-Aviv et Rishon LeZion. « Ils étaient en route vers le centre d’Israël », a indiqué le commandant de la station d’Ariel, soulignant que l’opération s’appuyait sur des informations de renseignement précises.
L’évacuation des passagers a nécessité une intervention complexe, menée avec l’appui des services de secours. Une fois extraits du véhicule, ils ont été transférés vers des unités de police pour interrogatoire.