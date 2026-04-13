Dans un camion-poubelle : des dizaines de Palestiniens interpellés alors qu’ils tentaient de s’infiltrer en Israël

Une opération conjointe des forces de sécurité israéliennes a conduit, lundi soir, à l’interpellation de dizaines de Palestiniens en situation irrégulière, dissimulés dans un camion-poubelle, alors qu’ils tentaient d’entrer en Israël. L’intervention a eu lieu au poste de contrôle de la Samarie, près de la localité d’Oranit, sur la base d’un renseignement préalable.

Selon la police, environ 60 à 70 personnes ont été découvertes entassées dans le compacteur à déchets du véhicule, dans des conditions particulièrement dangereuses. Les images diffusées montrent ces individus confinés à l’arrière du camion, dans un espace exigu, au moment de leur prise en charge par les forces de sécurité.

Le véhicule a été arrêté par des policiers de la station d’Ariel, appuyés par des unités de la police des frontières. Le conducteur, un homme d’une trentaine d’années originaire de Kafr Qassem, a été interpellé et placé en garde à vue. Les enquêteurs précisent qu’il ne disposait pas du permis requis pour conduire ce type de véhicule et qu’il a initialement refusé de coopérer.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les personnes interpellées devaient être acheminées vers plusieurs villes du centre du pays, notamment Netanya, Tel-Aviv et Rishon LeZion. « Ils étaient en route vers le centre d’Israël », a indiqué le commandant de la station d’Ariel, soulignant que l’opération s’appuyait sur des informations de renseignement précises.

L’évacuation des passagers a nécessité une intervention complexe, menée avec l’appui des services de secours. Une fois extraits du véhicule, ils ont été transférés vers des unités de police pour interrogatoire.