David Zini rejette les théories de "trahison" sur le 7 octobre

Le nouveau chef du Shin Bet, David Zini, a fermement rejeté les théories complotistes évoquant une « trahison » interne ou une coopération avec l’ennemi lors de l’attaque du 7 octobre 2023. « Il est clair et établi qu’il n’y a eu aucune trahison ni aucune coopération de la part du Shin Bet ou de membres de l’appareil sécuritaire », a-t-il déclaré lors d’une conférence à laquelle assistait le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Ces accusations, largement relayées dans certains cercles proches du chef du gouvernement, suggèrent que des éléments des services de sécurité auraient sciemment laissé se produire l’attaque. Benjamin Netanyahou s’est jusqu’à présent abstenu de commenter directement ces allégations, tandis que ses détracteurs l’accusent de chercher à faire porter la responsabilité des défaillances du 7 octobre sur les institutions sécuritaires.

David Zini a indiqué accepter les conclusions de l’enquête interne menée par le Shin Bet sous la direction de son prédécesseur, Ronen Bar. Selon lui, le rapport reconnaît des manquements graves mais ne laisse place à aucun doute quant à l’absence de collusion. « Il n’y a aucune contestation possible des conclusions de l’équipe d’enquête », a-t-il affirmé, soulignant que celles-ci offrent une base solide pour corriger les erreurs identifiées.

« Nous avons malheureusement commis une grave défaillance professionnelle », a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité d’un travail constant pour mettre en œuvre les leçons tirées et achever les investigations encore en cours.

Ces déclarations interviennent alors que la société israélienne reste profondément marquée par l’attaque du 7 octobre et que le débat sur les responsabilités politiques et sécuritaires demeure vif.