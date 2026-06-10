De New York à Herzliya : Gwyneth Paltrow devient l’égérie d’un projet immobilier israélien

La star hollywoodienne a été choisie pour promouvoir les tours résidentielles de luxe 51Park, un projet immobilier situé dans l’ouest de Herzliya, en Israël.

Connue pour sa carrière au cinéma mais aussi pour son succès dans l’univers du lifestyle et du bien-être, elle incarne parfaitement l’image haut de gamme que souhaite véhiculer le projet. La campagne a été commandée par la société immobilière Aviv Melisron, à l’origine du développement des tours dans le quartier de Kiryat Shhakim.

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Le scénario de la publicité joue sur l’association entre deux villes emblématiques : New York et Herzliya. Le film débute avec Gwyneth Paltrow se réveillant dans son appartement surplombant Central Park. Après avoir suivi sa routine matinale et effectué son jogging dans le célèbre parc new-yorkais, elle retourne chez elle, traverse les portes tournantes de l’immeuble et monte dans une voiture avec chauffeur.

Lorsque celui-ci lui demande sa destination en supposant qu’elle souhaite se rendre à « 51Park à New York », l’actrice le corrige avec un sourire : « Herzliya, Israël ». Cette chute vise à établir un parallèle entre le prestige de Central Park et le nouveau complexe résidentiel israélien.

Le choix de Gwyneth Paltrow reflète également une tendance croissante des entreprises israéliennes à faire appel à des célébrités internationales pour renforcer leur visibilité et leur attractivité sur le marché du luxe. Avec son image sophistiquée et son parcours d’entrepreneure à succès, l’actrice apporte une dimension internationale au projet 51Park, destiné à une clientèle recherchant un style de vie exclusif et haut de gamme.

La campagne devrait être diffusée prochainement en Israël et pourrait attirer l’attention bien au-delà des frontières du pays, grâce à la notoriété mondiale de sa nouvelle ambassadrice.