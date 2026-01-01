De Sydney à Ben-Gourion : la famille Zaks, première à faire son alyah en 2026

La première alyah de l’année 2026 a été enregistrée dès les premières minutes du Nouvel An. La famille Zaks, originaire de Sydney en Australie, est devenue la toute première famille à s’installer en Israël cette année, marquant symboliquement l’ouverture de 2026 sous le signe de l’immigration juive.

Le père, Trevor Zaks, la mère Dalit Zaks et leur fille Ashira ont atterri peu après minuit à l’aéroport international Aéroport Ben Gourion. À leur arrivée, ils ont été accueillis par des représentants du ministère israélien de l’Alyah et de l’Intégration, qui leur ont remis leurs cartes d’identité israéliennes dès la descente de l’avion.

Leur parcours familial est déjà étroitement lié à Israël. Leur fils, Levi Zaks, avait en effet précédé ses parents il y a quelque temps : il avait fait son alyah seul avant de s’engager dans les rangs de Tsahal, un choix salué par les autorités israéliennes.

Le ministre de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, a tenu à féliciter personnellement la famille. « Le choix de la famille Zaks de faire son alyah, et plus encore dans un contexte où leur fils sert déjà dans l’armée israélienne, est à la fois émouvant et encourageant. Nous œuvrons activement pour renforcer l’immigration des Juifs d’Australie vers Israël et continuerons à prendre des mesures concrètes en ce sens », a-t-il déclaré.

Selon le ministère, la famille Zaks rejoint ainsi plus de 22 000 nouveaux immigrants arrivés en Israël au cours de l’année écoulée. Les autorités soulignent que de nouveaux programmes sont actuellement en préparation afin d’encourager l’alyah des communautés juives du monde entier, dans un contexte international en constante évolution.