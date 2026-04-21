De Yom Hazikaron à Yom Hatsmaout : Israël célèbre ses 78 ans

Israël a entamé ce soir l’un de ses moments les plus singuliers et les plus intenses : le passage de Yom Hazikaron à Yom Hatzmaout. Après une journée marquée par le recueillement et le souvenir des soldats tombés et des victimes du terrorisme, le pays bascule, en quelques instants, vers la célébration de son 78e anniversaire.

Comme le veut la tradition, cette transition se matérialise par la cérémonie d’allumage des torches au Mont Herzl, à Jérusalem. Haut lieu de mémoire nationale, le site devient, le temps d’une soirée, le symbole d’un renouveau collectif. Des personnalités issues de différents horizons — militaires, civils, figures de la société israélienne — y participent, chacune incarnant une facette de l’histoire et de la résilience du pays.

Ce moment unique, où le silence du deuil laisse place à la lumière des torches, illustre la capacité d’Israël à transformer la douleur en force. Il rappelle aussi que l’indépendance du pays est indissociable du sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour sa défense.

Dans un contexte toujours marqué par la guerre et les tensions régionales, cette transition prend une dimension particulière. Elle reflète une société qui, malgré les épreuves, continue d’avancer, portée par un profond sentiment d’unité et d’espoir.

La cérémonie est retransmise en direct sur i24NEWS, permettant aux téléspectateurs en Israël comme à l’étranger de partager ce moment chargé d’émotion et de symbolique.