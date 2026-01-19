Décès du diplomate israélien Eitan Na’eh

Le diplomate israélien Eitan Na’eh est décédé ce lundi à l’âge de 62 ans, a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères. Il laisse derrière lui son épouse Cheryl et leurs deux enfants, Maya et Itai. La diplomatie israélienne perd l’un de ses serviteurs les plus expérimentés et les plus estimés.

Entré au ministère des Affaires étrangères en 1991, Eitan Na’eh a consacré plus de trois décennies à la représentation d’Israël à l’étranger, occupant de nombreux postes de premier plan. Il a notamment été ambassadeur d’Israël en Azerbaïdjan, en Turquie et à Bahreïn, dans des contextes diplomatiques souvent sensibles et exigeants.

Il avait également joué un rôle central dans le rapprochement entre Israël et la Turquie, en devenant ambassadeur à Ankara à la suite de la normalisation progressive des relations entre les deux pays à partir de 2016. Son approche pragmatique et son sens du dialogue avaient alors été salués des deux côtés.

Après la signature des accords d’Abraham, Eitan Na’eh avait été nommé premier chargé d’affaires d’Israël à Abou Dabi, où il avait largement contribué à la mise en place de la représentation diplomatique israélienne aux Émirats arabes unis. Il fut ensuite le premier ambassadeur d’Israël à Bahreïn, participant activement à l’ancrage de cette relation nouvelle.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a rendu hommage à « un diplomate d’un rare dévouement », saluant sa capacité à bâtir des ponts humains et politiques. « Au-delà de ses compétences professionnelles, Eitan Na’eh se distinguait par son humanité, son sens du service public et son engagement sans faille », souligne le ministère.