Décès du général de brigade Amit Sa’ar, ancien chef de la division Recherche du renseignement militaire israélien

Le général de brigade Amit Sa’ar, ancien chef de la division Recherche au sein du renseignement militaire israélien (Aman) au début de la guerre du 7 octobre, est décédé à l’âge de 47 ans. Il avait quitté l’armée en avril 2024 après la découverte d’une tumeur cancéreuse agressive nécessitant un traitement immédiat.

Officier de renseignement chevronné, Amit Sa’ar avait occupé de nombreuses fonctions clés au sein de Tsahal. Il avait notamment été adjoint au chef du renseignement militaire, responsable de la lutte antiterroriste au commandement Sud, chef du dossier palestinien à la division Recherche, ainsi qu’officier du renseignement du commandement Sud. Il avait été nommé à la tête de la division Recherche fin 2020, un poste stratégique au cœur de l’appareil sécuritaire israélien.

Au moment de son départ, quelques mois après les attaques du 7 octobre, il avait adressé une lettre forte à ses subordonnés, marquée par un sens aigu de la responsabilité. « Diriger la division Recherche a été la mission de ma vie », écrivait-il, évoquant le poids moral et professionnel de ses fonctions. Il reconnaissait également l’onde de choc provoquée par les événements du 7 octobre, affirmant dès les premières heures sa volonté d’assumer pleinement les responsabilités de la chaîne de commandement.

Le chef d’état-major de l’époque, le lieutenant-général Herzi Halevi, avait salué « des années de service dévoué à la sécurité des citoyens d’Israël » et exprimé l’espoir de le voir se rétablir.

Dans son dernier message, Amit Sa’ar confiait lutter sur un autre front, personnel cette fois, tout en exprimant sa confiance dans ceux appelés à lui succéder. Sa disparition prématurée laisse l’image d’un officier profondément engagé, animé par le sens du devoir, de l’éthique et de la responsabilité envers l’État et ses citoyens.