Décès du général Kobi Barak, ancien chef des forces terrestres de Tsahal

Le général de division (réserviste) Kobi Barak, ancien chef des forces terrestres de Tsahal, est décédé à l’âge de 61 ans, a annoncé l’armée israélienne. Figure respectée de l’institution militaire, il a servi au sein des Forces de défense israéliennes de 1982 à 2019, occupant de nombreux postes de commandement stratégique.

Kobi Barak a débuté sa carrière dans le corps blindé, où il s’est progressivement imposé comme l’un de ses officiers les plus expérimentés. Promu colonel, il a commandé la brigade blindée de réserve 847 « Chariots d’acier », aujourd’hui dissoute, puis la 401e brigade blindée. C’est sous son commandement que cette unité a été dotée des chars Merkava Mk 4, un jalon important dans la modernisation des forces blindées israéliennes.

Élevé au rang de général de brigade, il a ensuite occupé plusieurs fonctions clés : chef d’état-major des forces terrestres, commandant d’une division blindée devenue par la suite la 210e division régionale « Bashan », ainsi que chef de la division des opérations. En 2012, il a été promu général de division et nommé à la tête de la Direction technologique et logistique de Tsahal.

En 2016, Kobi Barak a pris le commandement des forces terrestres, un poste qu’il a occupé jusqu’à son départ à la retraite en 2019, au terme de trente-sept années de service.

Après sa carrière militaire, il s’est engagé dans l’éducation et le secteur associatif. Il a présidé une académie préparatoire prémilitaire à Mitzpe Ramon et occupé la présidence d’honneur de l’association « Little Heroes », qui œuvre pour l’intégration de personnes en situation de handicap au sein de Tsahal.

« Nous avons eu le privilège de pouvoir compter sur son engagement », a salué l’académie Asher Ruach Bo, évoquant une disparition « profondément douloureuse ».