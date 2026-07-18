Des incendies en Judée-Samarie et dans le nord d'Israël

De violents incendies de forêt se sont déclarés samedi en Judée-Samarie et dans le nord d'Israël, entraînant l'évacuation de plusieurs localités et la mobilisation d'importants moyens terrestres et aériens.

En Judée-Samarie, un incendie s'est déclaré près du quartier de Mitzpé Yishaï, à Kedoumim, avant de se propager rapidement vers l'avant-poste de Havat Gilad sous l'effet de vents violents. Les flammes ont franchi la première ligne d'habitations et plusieurs maisons ont été incendiées, selon les services israéliens de lutte contre les incendies.

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Des avions bombardiers d'eau de l'escadron « Elad » ont été déployés pour protéger les zones résidentielles, tandis que les forces de police procédaient à l'évacuation des habitants et sécurisaient les axes routiers de la région.

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Parallèlement, un autre important incendie s'est déclaré dans une forêt proche de la localité de Shimshit, dans la vallée de Jezreel. Huit équipes de pompiers, appuyées par des moyens aériens et des équipes du Fonds national juif (KKL-JNF), tentent de maîtriser les flammes.

La propagation rapide des incendies, alimentée par les vents, menace directement plusieurs habitations. Les pompiers poursuivent leurs efforts pour contenir les foyers et empêcher les flammes d'atteindre de nouvelles zones résidentielles. Les autorités n'ont, pour l'heure, fait état d'aucune victime.