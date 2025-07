"Dieu nous a pris les meilleurs" : L'oncle de Moshé Nissim Frech témoigne sur i24NEWS

Articles recommandés -

Armand Benfrech, oncle de Moshé Nissim-Frech, l'un des cinq soldats de Tsahal tués dans une embuscade à Gaza, s'est confié sur i24NEWS dans un témoignage bouleversant.

Apprenant la tragédie vers minuit par son fils, lui-même blessé le 7 octobre, Armand Benfrech a décrit son neveu comme "quelqu'un qui n'avait que du bon en lui". Moshé, 20 ans, était un jeune homme dévoué à sa famille, rendant visite à sa grand-mère à chaque permission et respectant profondément ses parents.

"C'est impressionnant, tous ceux qui sont partis avaient des qualités hors normes", confie l'oncle endeuillé. Selon un gradé, Moshé s'est sacrifié pour protéger ses camarades lors du combat fatal. Rongé par la douleur, Armand Benfrech dénonce une situation devenue "insoutenable" : "On ne peut plus continuer où, tous les jours, on perd des soldats". Il plaide pour une action militaire décisive à Gaza, estimant que les "enjeux politiques" coûtent la vie aux soldats israéliens.