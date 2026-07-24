Disparition de Yuval Kogan, 4 ans, à Ashkelon : sa mère évoque un possible enlèvement

Les recherches se poursuivent vendredi à Ashkelon pour retrouver Yuval Kogan, âgé de 4 ans, disparu la veille à proximité de la plage Hofit. Une vidéo tournée peu avant sa disparition montre l'enfant marchant avec son père et ses deux sœurs, âgées de 8 et 10 ans, près de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois.

Sa mère, Dina Kogan, a appelé les autorités à élargir immédiatement le périmètre des recherches. "Il s'agit probablement d'un enlèvement et c'est une question de vie ou de mort", a-t-elle déclaré, demandant le déploiement de forces supplémentaires. Selon elle, le père de l'enfant avait emmené Yuval et ses sœurs pique-niquer dans le secteur. Le garçon se serait éloigné pour observer un buisson avant de disparaître en quelques minutes.

La mère estime que l'hypothèse d'une noyade est moins probable, affirmant que son fils ne sait pas nager et a peur de l'eau. Elle souligne également l'absence de caméras directement sur la plage, ce qui empêche d'exclure totalement le passage d'un tiers.

Le père de l'enfant, Dima Kogan, a raconté à i24NEWS avoir vu son fils grimper sur un buisson avant de le perdre de vue. "Un enfant ne disparaît pas comme ça. S'il avait été en détresse, il aurait pleuré", a-t-il affirmé, appelant les enquêteurs à examiner également une piste criminelle.

La police d'Ashkelon affirme toutefois qu'après l'analyse des caméras disponibles, aucun élément ne permet pour l'heure de privilégier l'hypothèse d'un enlèvement ou d'un acte terroriste.

Des centaines de policiers, des équipes de secours, des volontaires et des moyens aériens participent aux recherches le long du littoral et dans les zones broussailleuses voisines. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, le chef de la police, Danny Levy, ainsi que le maire d'Ashkelon, Tomer Glam, se sont rendus sur place. Danny Levy a ordonné la mobilisation d'élèves policiers et de membres de la police aux frontières pour renforcer les opérations.

La police appelle toute personne disposant d'informations susceptibles d'aider à retrouver Yuval Kogan à contacter immédiatement le numéro d'urgence 100 ou le commissariat d'Ashkelon.