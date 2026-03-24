Effie Defrin : "Nous frappons toute la chaîne des missiles iraniens"

Le porte-parole de Tsahal, Effie Defrin, a affirmé mardi soir que l’armée israélienne poursuivait ses opérations « selon les plans et les directives du niveau politique », en intensifiant ses frappes contre les capacités militaires de l’Iran et du Hezbollah.

Au cours de son allocution, il a indiqué que plusieurs vagues d’attaques avaient été menées en Iran, visant des postes de commandement, des sites de lancement et des installations de production de missiles. « Nous portons atteinte à toute la chaîne de fabrication, des lanceurs jusqu’aux sites de production », a-t-il déclaré, soulignant une stratégie visant à affaiblir durablement les capacités offensives iraniennes.

Selon lui, l’Iran avait initialement l’intention de lancer des milliers de missiles contre Israël. « Le premier jour, une centaine de missiles ont été tirés, puis ce chiffre a diminué », a-t-il précisé, affirmant que les actions de Tsahal ont permis de réduire ce volume à environ une dizaine de tirs quotidiens. Le régime iranien chercherait désormais à concentrer ses frappes sur des zones civiles.

Effie Defrin a également confirmé l’élimination de la cellule responsable d’un tir vers Arad : « Nous pouvons désormais dire que nous avons éliminé hier la cellule responsable du tir en direction d’Arad. » Il a assuré que l’armée poursuivrait « les lanceurs et leurs commandants » sans relâche.

Sur le front nord, Tsahal intensifie ses opérations contre le Hezbollah, avec un renforcement des forces et la destruction de nouveaux centres de commandement. L’objectif affiché est de repousser la menace jusqu’au fleuve Litani et de démanteler les capacités du mouvement.

Enfin, rendant hommage à la civile tuée dans le nord, il a appelé la population à respecter strictement les consignes de sécurité. « La défense n’est jamais hermétique », a-t-il rappelé, insistant sur l’importance des abris pour protéger les vies civiles dans un conflit appelé à se poursuivre.