En éliminant Larijani, Israël donne aux Iraniens une "occasion de prendre en main leur destin", affirme Netanyahou
Il affirme vouloir créer les conditions d’un soulèvement interne, tout en renforçant la coordination militaire avec les États-Unis de Donald Trump.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé mardi que l’élimination du responsable iranien Ali Larijani s’inscrivait dans une stratégie visant à « déstabiliser » le régime de Téhéran, afin de donner au peuple iranien « l’opportunité de le renverser ».
Dans une déclaration vidéo diffusée par ses services, le chef du gouvernement a également évoqué l'élimination de Gholamreza Soleimani, commandant de la force paramilitaire Basij, comme un élément clé de cette campagne. Selon lui, ces opérations ciblées participent à accroître la pression sur les autorités iraniennes.
« Cela ne se produira pas d’un seul coup, ni facilement. Mais si nous persévérons, nous donnerons aux Iraniens la possibilité de prendre leur destin en main », a déclaré Netanyahou, insistant sur une stratégie de long terme.
Le Premier ministre a par ailleurs souligné la coordination étroite avec les États-Unis dans ce qu’il décrit comme une offensive régionale élargie. Il a indiqué s’être entretenu longuement avec Donald Trump la veille, évoquant une coopération militaire renforcée, tant aérienne que navale.
« Il existe une coopération entre nos forces, ainsi qu’entre moi et le président Trump et son équipe », a-t-il précisé, ajoutant que cette coordination inclut à la fois des actions indirectes, destinées à exercer une pression maximale sur Téhéran, et des opérations directes.
Netanyahou a enfin laissé entendre que d’autres actions étaient à venir, évoquant « de nombreuses surprises », sans fournir davantage de détails.