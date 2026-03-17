En éliminant Larijani, Israël donne aux Iraniens une "occasion de prendre en main leur destin", affirme Netanyahou

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé mardi que l’élimination du responsable iranien Ali Larijani s’inscrivait dans une stratégie visant à « déstabiliser » le régime de Téhéran, afin de donner au peuple iranien « l’opportunité de le renverser ».

Dans une déclaration vidéo diffusée par ses services, le chef du gouvernement a également évoqué l'élimination de Gholamreza Soleimani, commandant de la force paramilitaire Basij, comme un élément clé de cette campagne. Selon lui, ces opérations ciblées participent à accroître la pression sur les autorités iraniennes.

« Cela ne se produira pas d’un seul coup, ni facilement. Mais si nous persévérons, nous donnerons aux Iraniens la possibilité de prendre leur destin en main », a déclaré Netanyahou, insistant sur une stratégie de long terme.

Le Premier ministre a par ailleurs souligné la coordination étroite avec les États-Unis dans ce qu’il décrit comme une offensive régionale élargie. Il a indiqué s’être entretenu longuement avec Donald Trump la veille, évoquant une coopération militaire renforcée, tant aérienne que navale.

« Il existe une coopération entre nos forces, ainsi qu’entre moi et le président Trump et son équipe », a-t-il précisé, ajoutant que cette coordination inclut à la fois des actions indirectes, destinées à exercer une pression maximale sur Téhéran, et des opérations directes.

Netanyahou a enfin laissé entendre que d’autres actions étaient à venir, évoquant « de nombreuses surprises », sans fournir davantage de détails.