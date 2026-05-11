Face à l’Iran et à la bataille de l’opinion, Benjamin Netanyahou reconnaît des failles

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a reconnu qu'Israël n'avait pas été suffisamment efficace dans la « guerre de l'information », alors que plusieurs sondages ont montré une forte baisse du soutien à l'État hébreu aux États-Unis depuis le début de la guerre à Gaza.

Benjamin Netanyahou a attribué cette évolution aux réseaux sociaux et à des campagnes de désinformation menées, selon lui, par plusieurs États qu'il n'a pas nommés.

D'après un sondage Pew réalisé en mars, 60 % des adultes américains ont désormais une opinion défavorable d'Israël. Le même sondage indique que 59 % des Américains font peu ou pas confiance à Benjamin Netanyahou pour gérer correctement les affaires internationales. Ces deux chiffres sont en hausse de sept points par rapport à l'année précédente.

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Benjamin Netanyahou estime que cette dégradation du soutien à Israël aux États-Unis est presque totalement liée à la montée en puissance des réseaux sociaux. Selon lui, certains pays ont manipulé ces plateformes d'une manière qui a gravement nui à Israël.

Le Premier ministre a toutefois précisé qu'il ne croyait pas à la censure des réseaux sociaux. Il affirme que la réponse d'Israël doit passer par une meilleure communication.

« Israël est assiégé sur le front médiatique et sur le front de la propagande, et nous n'avons pas brillant dans cette guerre de l'information », a-t-il reconnu.

Benjamin Netanyahou a ajouté qu'Israël devait répondre aux accusations et à la propagande avec « la vérité ». Il a estimé que son pays avait trop longtemps laissé ce terrain à ses ennemis.

Au cours de la même interview, Benjamin Netanyahou est également revenu sur la récente guerre contre l'Iran et sur les conséquences du contrôle iranien du détroit d'Ormuz.

Interrogé sur un article du New York Times affirmant qu'il avait sous-estimé la capacité de Téhéran à bloquer cette voie maritime stratégique, le Premier ministre a reconnu que ni Israël ni les États-Unis n'avaient parfaitement anticipé la situation.

« Je ne prétends pas avoir une clairvoyance parfaite, et personne n'en a jamais eu. Les Iraniens non plus », a-t-il déclaré.

Benjamin Netanyahou a également été consulté sur une autre information du New York Times, selon laquelle il aurait affirmé, lors d'une réunion de crise le 11 février, qu'une opération conjointe israélo-américaine pourrait provoquer l'effondrement de la République islamique.

Le Premier ministre a qualifié cette version de « fausse ». Il a toutefois précisé qu'un tel scénario avait été envisagé comme une possibilité, mais jamais comme une certitude.

Selon lui, Israël et les États-Unis étaient conscients de l'incertitude et des risques liés à une opération contre l'Iran. Il a rappelé que le président américain Donald Trump considérait qu'agir comportait des dangers, mais que ne rien faire en comportement davantage.

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Interrogé sur la possibilité d'un renversement du régime iranien, Benjamin Netanyahou a répondu qu'un tel événement était possible, mais impossible à prévoir.

« Est-ce possible ? Oui. Est-ce garanti ? Non », a-t-il déclaré.

Il a comparé une éventuelle survenue du régime iranien à une faillite : un processus qui avance progressivement, avant de s'accélérer brutalement.

Benjamin Netanyahou a ajouté qu'il ne savait pas si ni quand le régime iranien tomberait. Mais il a affirmé que si cela se produisait, l'ensemble du réseau allié de Téhéran, notamment le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, s'en affaiblirait considérablement.

Le Premier ministre a enfin réaffirmé son objectif de réduire progressivement la dépendance d'Israël à l'aide militaire américaine. Il a déclaré vouloir que son pays puisse se passer de cette aide d'ici une décennie.