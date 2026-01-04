Fermeture de l’espace aérien grec : de fortes perturbations à l’aéroport Ben Gourion

D’importantes perturbations touchent dimanche le trafic aérien entre Israël et l’Europe après la fermeture temporaire de l’espace aérien de la Grèce. L’Autorité israélienne des aéroports a indiqué qu’une panne technique inhabituelle affectant les systèmes de communication des centres de contrôle d’Athènes et de Macédoine a conduit les autorités grecques à suspendre la circulation aérienne jusqu’à 16h00.

Selon les informations communiquées, des problèmes de fréquences radio et de liaisons de contrôle empêchent d’assurer une gestion sûre du trafic dans les zones de surveillance concernées. En conséquence, des vols ont été immobilisés au sol et de nombreux itinéraires ont été interrompus ou modifiés.

À l’Aéroport Ben Gourion, les effets se font immédiatement sentir. Des retards sont enregistrés aux départs comme aux arrivées, et plusieurs appareils restent en attente d’autorisation de décollage. Les passagers, nombreux en ce début d’année, patientent dans les terminaux dans l’attente d’informations actualisées.

Les compagnies aériennes tentent de mettre en place des routes de contournement évitant l’espace aérien grec afin de limiter l’ampleur des retards. Ces solutions restent toutefois contraintes par la saturation des couloirs alternatifs et par la durée incertaine de la panne.

L’Autorité israélienne des aéroports recommande au public de consulter régulièrement les tableaux d’affichage et de se renseigner directement auprès des compagnies aériennes avant de se rendre à l’aéroport, des changements de dernière minute étant possibles.

Ce nouvel incident rappelle la fragilité du trafic aérien face aux défaillances techniques majeures. Le mois dernier déjà, des conditions météorologiques extrêmes avaient entraîné des ajustements significatifs des horaires de vols. Les autorités soulignent que le retour à la normale dépendra de la résolution complète des problèmes techniques identifiés par les services de contrôle grecs.