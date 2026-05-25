Flottille pour Gaza : une militante affirme que l’objectif était de confronter Tsahal

Une participante à la flottille pour Gaza a affirmé que l’objectif principal de la mission n’était pas d’acheminer de l’aide humanitaire, mais de confronter directement les forces israéliennes en mer et de replacer Gaza au centre de l’attention médiatique.

Dans une vidéo publiée sur Instagram par le Palestinian Youth Movement NYC, Rosa Martinez, coorganisatrice d’un navire avec l’organisation Adalah, a estimé que les flottilles d’avril et de mai avaient été mal présentées dans les médias comme de simples « missions humanitaires ».

« Oui, il y a de l’aide », a-t-elle déclaré, tout en affirmant que cette aide était insuffisante face aux problèmes structurels dans la bande de Gaza après le cessez-le-feu. Selon elle, la priorité était ailleurs : « confronter directement » ce qu’elle appelle les forces d’occupation israéliennes en mer et mettre en lumière le blocus de Gaza.

Rosa Martinez a été arrêtée le 18 mai lorsque son navire a été intercepté par la marine israélienne, avec plusieurs dizaines d’autres embarcations de la Global Sumud Flotilla. Elle a qualifié ses quatre jours de détention de « cauchemar éveillé », tout en affirmant que cette expérience restait limitée par rapport à ce que vivent les Palestiniens.

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La militante est déjà connue aux États-Unis pour son engagement anti-israélien. Elle avait participé aux campements de protestation à la City University of New York, qui avaient entraîné d’importants dégâts selon la presse américaine, et fait partie d’un groupe de militants poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, dont intrusion criminelle et dégradations.

Rosa Martinez avait également suscité une vive polémique en décembre 2023 après avoir qualifié les massacres du 7 octobre de « l’un des plus grands jours » de sa vie, lors d’une confrontation avec une influenceuse pro-israélienne.