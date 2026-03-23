Frappes iraniennes dans le sud d’Israël : l’armée reconnaît un échec du système "Fronde de David"

L’armée israélienne, Tsahal, a confirmé lundi soir que le système de défense antimissile « Fronde de David » n’a pas réussi à intercepter deux missiles balistiques iraniens qui ont frappé samedi les villes de Dimona et Arad, dans le sud d’Israël.

Selon les conclusions de l’armée de l’air israélienne, les intercepteurs du système ont bien été activés contre les projectiles, mais n’ont pas réussi à les neutraliser. Ces frappes ont fait près de 200 blessés et provoqué d’importants dégâts matériels. Les deux incidents, survenus à quelques heures d’intervalle dans la même zone, sont jugés indépendants et sans lien technique entre eux.

Les missiles utilisés par l’Iran étaient équipés d’ogives contenant plusieurs centaines de kilos d’explosifs. Ils appartiendraient à la famille des missiles Ghadr, identifiés de longue date comme une menace majeure par les autorités israéliennes.

La « Fronde de David », conçue pour intercepter des missiles de moyenne portée, constitue un élément clé du système de défense multicouche d’Israël, aux côtés du « Dôme de fer » et du système « Arrow » (Flèche), ce dernier étant destiné à intercepter des missiles balistiques à longue portée, y compris hors de l’atmosphère.

Malgré cet échec, l’armée souligne que le taux global d’interception reste élevé : environ 92 % des missiles visant des zones habitées ou des infrastructures stratégiques ont été neutralisés depuis le début du conflit. Plus de 400 missiles balistiques ont été tirés depuis l’Iran.

Le recours à la « Fronde de David » plutôt qu’au système Arrow 3, plus avancé mais aussi plus coûteux, s’inscrit dans une logique de gestion des ressources. Chaque interception avec la « Fronde de David » est estimée à environ un million de dollars, contre plus de 2,5 millions pour Arrow 3.

Cet incident met en lumière les limites ponctuelles des systèmes de défense, même les plus sophistiqués, face à des menaces balistiques de plus en plus avancées.