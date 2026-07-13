Givat Zeev devient officiellement une ville israélienne

Givat Zeev, en Judée-Samarie, a été officiellement reconnue comme une ville israélienne après la signature, dimanche, d'un décret par le chef du Commandement central de Tsahal, le général Avi Bluth.

Fondée en 1977, à environ cinq kilomètres au nord-ouest de Jérusalem, Givat Zeev compte aujourd'hui près de 35 000 habitants et affiche l'un des taux de croissance démographique les plus élevés du pays.

Grâce à ce changement de statut, la localité passe du rang de conseil local à celui de municipalité. Cette évolution doit permettre d'adapter les infrastructures, les services municipaux et le développement urbain à l'augmentation de la population.

Le maire de Givat Zeev, Yossi Asraf, a salué « un moment historique », estimant que cette décision constitue « un formidable moteur de croissance » pour la région de Jérusalem et « une excellente nouvelle pour nos résidents ». Il a également assuré que le développement de la ville préserverait « son caractère chaleureux, rural et communautaire ».

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a lui aussi accueilli favorablement cette décision. Il a affirmé vouloir « continuer à renforcer les implantations » en Judée-Samarie, qu'il considère comme un élément essentiel de la sécurité d'Israël. « Nous continuerons à créer toujours plus de fermes et d'implantations qui serviront de mur de protection pour Ra'anana, Tel-Aviv, Givatayim, Jérusalem et l'ensemble de l'État d'Israël. », a-t-il affirmé.