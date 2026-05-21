Grave accident cette nuit dans le centre d’Israël : deux morts

Un grave accident de la route a fait deux morts dans la nuit de mardi à mercredi près du carrefour Sorek, dans la région de la Shefela, au centre d’Israël. Un minibus et un camion sont entrés en collision, entraînant la mort d’un adolescent de 15 ans et d’une jeune femme de 20 ans.

Les secouristes du Magen David Adom arrivés sur place ont constaté leur décès. Trois autres personnes ont été grièvement blessées : une adolescente de 16 ans, dans un état de conscience altéré, un adolescent de 17 ans, conscient, et une jeune femme d’environ 20 ans, inconsciente. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées.

Tous les blessés ont été évacués vers l’hôpital. La police israélienne s’est rendue sur les lieux et a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l’accident.

Un secouriste du Magen David Adom, Meir Avivi, a décrit une scène difficile, avec plusieurs blessés au sol à l’arrivée des équipes médicales. Les secouristes ont procédé à un premier tri des victimes et ont poursuivi les recherches sur place afin de s’assurer qu’aucune autre personne n’avait été touchée.