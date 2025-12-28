Grave faille de sécurité : cinq clandestins logeaient dans une école de filles à Bnei Brak

Une faille de sécurité majeure a été révélée dimanche matin : cinq sans-papiers ont été arrêtés à l'intérieur d'un bâtiment scolaire en activité d'une école de filles dans la ville orthodoxe de Bnei Brak.

Les suspects ont été localisés suite à un signalement adressé au service de sécurité des établissements scolaires de la municipalité concernant la présence suspecte d'ouvriers sur les lieux. Les patrouilles de sécurité dépêchées sur place les ont découverts dans une cage d'escalier, apparemment sans aucune séparation d'avec les élèves.

Au cours de fouilles dans le bâtiment, les agents ont mis au jour une chambre de fortune où les clandestins résidaient depuis un certain temps. La pièce contenait des matelas, des effets personnels et de la nourriture, indiquant une occupation prolongée des lieux.

Les cinq individus ont été interpellés par les agents de sécurité et remis à la police pour la suite de la procédure.

Cet incident soulève de sérieuses questions sur les protocoles de sécurité dans les établissements scolaires, particulièrement dans une ville où la protection des institutions éducatives est considérée comme prioritaire. Les autorités municipales n'ont pas encore communiqué sur les mesures qui seront prises pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise.