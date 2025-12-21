Hanouka : Benjamin Netanyahou affirme la résilience d’Israël après la tragédie de Sydney

À l’occasion de l’allumage de la huitième bougie de Hanouka, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu dimanche soir un message de fermeté et d’unité aux côtés d’émissaires du mouvement Habad, lors d’une cérémonie organisée au bureau du Premier ministre, à Jérusalem.

Évoquant l’attentat antisémite survenu à Sydney, Benjamin Netanyahou a parlé d’une « grande tragédie » frappant à la fois la communauté Habad et l’ensemble du peuple d’Israël. « Des meurtriers méprisables ont tué parce que les victimes étaient juives, et uniquement parce qu’elles étaient juives », a-t-il déclaré, tout en insistant sur la capacité de résilience du peuple juif. « Notre esprit n’est pas tombé et ne tombera pas », a-t-il assuré.

Le chef du gouvernement a salué l’engagement des émissaires Habad à travers le monde, soulignant que, loin d’affaiblir les communautés, les attaques antisémites ont souvent renforcé leur détermination. Il a évoqué la mobilisation et le renforcement des activités de Habad dans de nombreux pays, rappelant le rôle central du mouvement dans le lien entre Israël et les communautés juives de la diaspora.

« Nous partageons la douleur et le deuil, mais nous voyons aussi la grandeur », a poursuivi Netanyahou, affirmant que cette épreuve renforçait la volonté collective d’assurer la pérennité d’Israël. Selon lui, cet engagement se manifeste à la fois en Israël et dans les communautés juives du monde entier, où les émissaires Habad poursuivent leur action éducative, religieuse et sociale.

Concluant son allocution, le Premier ministre a martelé un message de détermination : « Nous sommes en train de gagner, et nous continuerons à gagner ». Une déclaration qui s’inscrit dans la symbolique de Hanouka, fête de la lumière et de la résistance, célébrée cette année dans un contexte marqué par la recrudescence des actes antisémites à l’échelle mondiale.