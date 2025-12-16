Hanouka : Benjamin Netanyahou célèbre l’unité et la résilience lors de l’allumage de la troisième bougie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a allumé mardi soir la troisième bougie de Hanouka au bureau du Premier ministre, à Jérusalem, entouré des employés, de leurs familles et de la directrice générale adjointe par intérim, Drorit Steinmetz. Une cérémonie à forte portée symbolique, marquée par un message d’unité, de résilience et de détermination face aux menaces visant les Juifs à travers le monde.

Dans son allocution, le chef du gouvernement a souligné le caractère particulièrement émouvant de cette fête cette année. Évoquant la bénédiction traditionnelle de Hanouka, il a rendu hommage aux soldats israéliens engagés dans ce qu’il a qualifié de « guerre héroïque contre l’axe du mal », saluant les « miracles accomplis » grâce à leur action. Il a également incliné la tête à la mémoire des combattants tombés au combat et réaffirmé l’engagement de l’État à ramener la dépouille de Ran Gvili, présenté comme un « héros d’Israël ».

Benjamin Netanyahou a aussi évoqué la situation des communautés juives hors d’Israël. « Le mal tente, et réussit malheureusement parfois, à porter atteinte à des Juifs qui ne bénéficient pas de la protection que l’État d’Israël peut offrir », a-t-il déclaré. « Mais notre esprit ne faiblit pas : nous sommes forts et très unis », a-t-il ajouté, insistant sur la force collective du peuple juif.

Le Premier ministre a enfin remercié les employés de son bureau pour leur engagement au cours de l’année écoulée et les a appelés à poursuivre leur action. « Il reste encore des miracles à accomplir, et nous les ferons ensemble », a-t-il affirmé.

Prenant la parole à son tour, Drorit Steinmetz a souligné que cette cérémonie annuelle symbolise « l’esprit particulier » du bureau du Premier ministre, mêlant professionnalisme, sens de la mission et cohésion communautaire.