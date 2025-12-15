Hanouka : une lampe hasmonéenne découverte près de Jérusalem témoigne de la vie juive il y a 2 000 ans

À l’occasion de Hanouka, une découverte archéologique exceptionnelle vient apporter un éclairage nouveau sur la continuité de la présence juive dans la région de Jérusalem il y a près de deux millénaires. Lors de travaux menés sur le site archéologique de Nabi Samuel, au nord-ouest de Jérusalem, les archéologues de l’unité du conseiller archéologique (KAMAT) de l’Administration civile ont mis au jour une lampe en terre cuite datant de la période hasmonéenne.

Ce rare objet, attribué au IIᵉ–Iᵉ siècle avant notre ère, constitue une preuve de l’existence et de la permanence d’un peuplement juif dans la région à l’époque du Second Temple. À proximité de la lampe, les chercheurs ont également découvert un instrument d’écriture utilisé pour graver des textes sur des tablettes de cire, lui aussi daté de la période hasmonéenne. Ces deux objets enrichissent un ensemble croissant de découvertes réalisées ces dernières années, renforçant la compréhension historique de la vie juive autour de Jérusalem il y a environ 2 000 ans.

Le site de Nabi Samuel, culminant à quelque 885 mètres d’altitude, est considéré comme l’un des lieux archéologiques les plus importants de la région. Sa position stratégique lui conférait un contrôle naturel des voies d’accès à Jérusalem. Les fouilles y ont révélé des couches d’occupation continues, allant des périodes israélite et perse à l’époque hasmonéenne, puis aux périodes croisée et ottomane. Parmi les vestiges figurent notamment les fondations d’une imposante forteresse croisée et un complexe comprenant une mosquée abritant la tradition du tombeau du prophète Samuel.

Pour Benjamin Har-Even, responsable de l’unité archéologique de l’Administration civile, cette découverte revêt une portée symbolique particulière. « Allumer la première bougie de Hanouka tout en mettant au jour des objets hasmonéens illustre de manière saisissante les racines profondes du peuple juif sur sa terre », a-t-il déclaré. Selon lui, ces trouvailles soulignent l’importance de la recherche archéologique pour préserver et transmettre ce patrimoine aux générations futures.