Héros du 7 octobre : 15 Israéliens recevront la médaille présidentielle

Le président israélien Isaac Herzog a annoncé dimanche un nouveau groupe de 15 récipiendaires de la "Médaille du président de l'État pour le courage civique" pour des actes exceptionnels depuis le début de la guerre.

Les noms sont les suivants : Aviv Eliahu (z"l), Liron Barda (z"l), Danny Wobok (z"l), Matan Mordechai Lior (z"l), Tomer Eliez-Arava (z"l), Yuval Kastelman (z"l), Younes Alkarinawi, Melhem Assad, Noam Bonfed, Gilad Honwald, Oshrit Hadad et Shiral Popkin, Eran Mesas, le rabbin Haim Sassi et Matanel Siri. Parmi ces noms figurent des soldats et des civils qui ont lutté au corps à corps contre des terroristes et qui ont prodigué des soins aux blessés au péril de leur vie.

La médaille du président de l'État pour le courage civique a été créée par le président Herzog, sur fond des nombreux et incroyables récits d'héroïsme des événements du 7 octobre et de la période de guerre sur les différents fronts. "Aux côtés des lourdes pertes que paie l'État d'Israël dans cette guerre, se sont révélés dès les premiers instants des actes d'héroïsme exceptionnels de citoyennes et citoyens ordinaires, qui ont agi en temps réel, au péril réel de leur vie, animés par un sentiment d'unité de destin et de solidarité mutuelle israélienne, dans le but de sauver des vies humaines".

Cette médaille présidentielle constitue la plus haute distinction pour le courage, et elle sera remise par le président de l'État le 4 septembre 2025, lors d'une cérémonie officielle à la résidence présidentielle de Jérusalem. Durant cette cérémonie seront décernées les médailles aux citoyennes et citoyens qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel dans un esprit de solidarité mutuelle et d'abnégation dans diverses circonstances et événements.