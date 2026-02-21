Herzliya : effondrement d’un pan de falaise, risque accru sur tout le littoral

Un pan de la falaise de kurkar (éolianite) s’est effondré samedi matin sur la plage de Sidney Ali, à Herzliya. L’incident n’a pas fait de blessés, mais il a ravivé les inquiétudes concernant la stabilité des falaises côtières israéliennes. Des inspecteurs de l’Autorité de la nature et des parcs se sont rendus sur place afin d’évaluer les circonstances de l’éboulement et d’examiner la solidité du terrain dans la zone touchée.

Selon les autorités, le secteur concerné était déjà fermé au public en raison d’un risque jugé réel et immédiat d’effondrement. La chute d’une partie du promontoire confirme les évaluations précédentes et souligne la fragilité persistante du site.

L’Autorité de la nature et des parcs avertit que le danger ne se limite pas à Sidney Ali. L’ensemble de la bande côtière comprise entre Palmachim, au sud, et Hadera, au nord, présente un risque potentiel d’effondrement de falaises, notamment dans les zones situées au pied des escarpements. L’érosion naturelle, les conditions météorologiques et l’instabilité du sol contribuent à ces phénomènes.

Les autorités appellent le public à respecter strictement les périmètres de sécurité et les fermetures en vigueur. Les promeneurs et baigneurs sont invités à se tenir à distance des falaises et à suivre les consignes affichées sur place. Les services de surveillance poursuivent leurs inspections afin de prévenir tout nouvel incident et d’éviter des accidents susceptibles de mettre des vies en danger.