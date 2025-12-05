Intégration des femmes dans l’unité Yahalom : Tsahal salue le succès du projet pilote

L’armée israélienne a annoncé que le programme pilote visant à intégrer des combattantes au sein de Yahalom, l’unité d’élite du Corps du génie militaire, s’est conclu avec succès. Le chef d’état-major, le général Eyal Zamir, a validé les résultats présentés par le commandant des forces terrestres, le général Nadav Lotan, et ordonné la poursuite du modèle d’intégration féminine dans cette unité stratégique.

Lancé il y a deux ans et demi, ce pilotage avait pour objectif de tester l’insertion de soldates dans des rôles opérationnels exigeants, au cœur des missions complexes menées par Yahalom, spécialisée notamment dans la neutralisation d’explosifs, les opérations souterraines et l’emploi de technologies avancées. Trois cycles de combattantes ont été recrutés et ont suivi une formation spécifique, incluant l’utilisation de plateformes spécialisées et l’atteinte des standards opérationnels de l’unité.

Au fil du programme, les commandants du génie et de la force terrestre ont affiné le rôle opérationnel des combattantes selon les besoins du terrain. Au cours des deux dernières années, celles-ci ont participé à des centaines d’opérations dans le nord du pays et dans la bande de Gaza, démontrant professionnalisme, détermination et un haut niveau de motivation, selon Tsahal.

L’armée souligne également avoir assuré aux soldates une prise en charge complète pendant leur formation et leur service actif, afin de garantir des conditions optimales, un sentiment de sécurité et la capacité de réaliser pleinement leur potentiel opérationnel et personnel.

Tsahal affirme qu’elle poursuivra ses efforts d’intégration des femmes dans les unités combattantes. Les combattantes de Yahalom rejoignent ainsi un large éventail de femmes déjà actives dans les forces terrestres, notamment dans les unités Oketz, Infanterie des frontières, Renseignement de combat, Rokhev Shamayim (Cavalier céleste - spécialisée dans l'utilisation de drones), Artillerie et d’autres formations opérationnelles.