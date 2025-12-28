Intempéries en Israël : trois personnes piégées par les inondations dans le sud, neige sur le mont Hermon

Une importante perturbation météorologique, entamée durant le week-end, continue d’affecter Israël ce dimanche. De fortes pluies ont provoqué des inondations et des crues soudaines, notamment dans le désert de Judée et la région de la mer Morte, tandis que les premières chutes de neige ont été observées sur le mont Hermon.

Les services de secours ont indiqué que trois personnes se retrouvaient piégées par les eaux dans le lit du Nahal Halmut, dans le sud du pays. Des équipes de pompiers du district sud sont mobilisées sur place et mènent des opérations de recherche et de sauvetage dans des conditions rendues difficiles par le relief et la puissance des flots.

Face aux risques, plusieurs axes routiers ont été fermés à la circulation. La police a annoncé la fermeture de la route 234 au niveau du pont de Tze’elim, ainsi que de la route 90 dans les deux sens entre le carrefour de Dragot et le rond-point des hôtels, le long de la mer Morte.

Dans le nord, le site du mont Hermon a signalé qu’environ deux centimètres de neige recouvraient les pentes inférieures. En raison des conditions météorologiques sévères, le site restera fermé aux visiteurs ce dimanche.

Selon les prévisions, les pluies intermittentes devraient se poursuivre tout au long de la journée, du nord du pays jusqu’au nord du Néguev, avec des températures inférieures aux normales de saison. Le risque d’inondations demeure élevé dans les cours d’eau de l’est. Les précipitations devraient temporairement faiblir dans l’après-midi, avant de se renforcer de nouveau dans la nuit.

Le pic des intempéries est attendu lundi. Les services météorologiques annoncent des cumuls particulièrement importants, pouvant atteindre entre 60 et 80 millimètres en quelques heures, dans les régions du Sharon, de la Samarie, de la Judée et de la plaine côtière intérieure, avec un risque accru de débordement des rivières.

Mardi, de faibles pluies ou bruines pourraient encore toucher le nord et le centre du pays, accompagnées d’une légère baisse des températures. Une amélioration progressive est attendue mercredi, avec un léger redoux, même si des précipitations resteront possibles dans le nord.