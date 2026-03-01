Isaac Herzog espère "une nouvelle ère" pour le Moyen-Orient

Le président israélien Isaac Herzog a exprimé dimanche son espoir de voir s’ouvrir « une nouvelle ère » pour le Moyen-Orient, y compris pour l’Iran, au lendemain des frappes menées par Israël et les États-Unis contre la République islamique.

En déplacement sur un site de Tel-Aviv touché par un missile iranien la veille, le chef de l’État a qualifié l’opération en cours d’« effort historique » visant à modifier durablement la trajectoire de la région.

« C’est un effort historique pour changer la trajectoire au Moyen-Orient vers un avenir différent, un avenir de paix », a-t-il déclaré devant les médias.

Isaac Herzog a affirmé que cette séquence pourrait marquer un tournant stratégique, tout en reconnaissant les défis à venir.

« Nous triompherons et, espérons-le, nous apporterons une nouvelle ère au Moyen-Orient et à l’Iran », a-t-il ajouté.

Ses propos interviennent dans un contexte d’escalade militaire sans précédent entre Israël, les États-Unis et l’Iran, marqué par des frappes croisées et des tensions régionales accrues.