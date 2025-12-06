Demande de grâce de Netanyahou : "Je respecte Trump, mais Israël est un pays souverain" (Isaac Herzog)

Dans un entretien accordé au magazine Politico, le président israélien Isaac Herzog revient sur les défis historiques auxquels il est confronté depuis le début de son mandat. Habituellement honorifique, la fonction présidentielle est devenue, selon lui, un poste soumis à une « charge émotionnelle immense » dans un contexte de pandémie, de crise politique interne, de guerre à Gaza et désormais d’élection anticipée chargée d’enjeux existentiels.

Au cœur de l’entretien : la demande de grâce préventive formulée par Benjamin Netanyahou, en plein procès pour corruption. Herzog, dont le droit de grâce est l’un des rares pouvoirs constitutionnels, confirme avoir reçu la requête et promet de l’examiner « avec un sérieux absolu » et uniquement selon « l’intérêt du peuple israélien ». Il reconnaît la pression inhabituelle venue de l’étranger, notamment celle du président américain Donald Trump, mais insiste sur le fait qu'"Israël est un pays souverain".

Interrogé sur le climat transatlantique, Isaac Herzog se dit préoccupé par l’évolution de l’opinion américaine, en particulier chez les jeunes. Il y voit l’effet d’un « discours superficiel » forgé par les réseaux sociaux, occultant selon lui la réalité stratégique : « Israël reste un allié essentiel et une démocratie au Moyen-Orient ».

Sur Gaza, il affirme regretter « sincèrement » la souffrance des civils, tout en dénonçant une « machine de propagande agressive » autour du Hamas. La clé du futur, dit-il, réside dans la mise en place du plan de stabilisation entériné par l’ONU et soutenu par Washington.

Isaac Herzog évoque également l’élection à New York du maire Zohran Mamdani, qui a suscité des réactions alarmistes en Israël. Le président appelle à la retenue mais se dit « extrêmement préoccupé » par certaines positions du nouvel élu.

Alors que s’ouvre une année électorale explosive, Isaac Herzog plaide pour un gouvernement d’union nationale, seule manière selon lui de faire face à des fractures internes ravivées par la guerre et les débats sur le service militaire, notamment chez les orthodoxes.

Éprouvé par ces années tumultueuses, il conclut avec gravité : « Je suis fier que Dieu m’ait confié ce rôle en ce moment. Israël traverse son heure la plus difficile, et je dois être là pour elle. »