Israël : 1.765 personnes évacuées vers les hôpitaux depuis le début de l’opération "Rugissement du Lion"

Le ministère israélien de la Santé a annoncé samedi que 1.765 personnes ont été évacuées vers les hôpitaux depuis le début de l’opération militaire « Rugissement du Lion », selon un bilan arrêté au 7 mars 2026 à 7 heures du matin.

Parmi les personnes actuellement hospitalisées ou prises en charge dans les services d’urgence, 118 patients se trouvent encore dans les établissements médicaux. Selon le ministère, huit sont dans un état grave, 35 dans un état modéré et 73 légèrement blessés, tandis que deux cas sont encore en cours d’évaluation médicale.

Au cours des dernières 24 heures, 137 nouveaux blessés ont été admis dans les hôpitaux du pays. Parmi eux, quatre personnes sont dans un état grave, 15 dans un état modéré et 114 souffrent de blessures légères. Deux personnes ont été traitées pour état de choc ou anxiété, et deux autres restent en observation médicale.

Face à la situation d’urgence, le ministère de la Santé a également annoncé l’extension des horaires d’ouverture du centre national d’assistance « Kol HaBriout », destiné à fournir des informations et un soutien à la population.

Ce service d’urgence fonctionnera désormais également les vendredis et samedis, de 8 heures à 20 heures, afin de répondre aux besoins des citoyens dans le contexte du conflit en cours.

Les autorités précisent que les personnes ayant besoin d’informations ou d’orientation concernant l’opération peuvent contacter ce centre d’assistance via le *numéro 5400, option 3.

Le ministère de la Santé a également diffusé des recommandations spécifiques pour les personnes âgées, appelant les familles et les voisins à redoubler d’attention afin de protéger les populations les plus vulnérables pendant cette période de crise.